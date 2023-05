No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Lapolis nan vil Sen Mak prosede ak arestasyon Pierre Jean Julio jounen 23 me 2023 nan komin Monri. Se komisè gouvènman an Me Venson François ki konfime nouvel arestasyon an pou enplikasyon prezime’l nan touye Me André Chaleus nan dat 12 avril 2023 pase an nan zòn delije sou komin Monri.