OMS Envite Jenn yo Atravè Lemond Pastisipe nan Lit kont KOVID-19 la

Otorite yo nan Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) lanse apèl semèn sa a bay jennmoun yo nan lemond pou mande yo reziste kont anvi pou y ale nan fèt oubyen nan nenpot ki lòt rankont an foul pou yo pran plezi yo, yon fason pou evite yon lòt eklatman pandemi KOVID-19 la. Nan yon sesyon kesyon-repons ki dewoule nan katye jeneral OMS la nan vil Jenèv, nan Peyi Laswis, chèf pwogram dijans òganizasyon an, Mike Ryan, ak epidemyològ oganizasyon an, Maria Van Kerkhove, fè konnen jennmoun yo dwe jwe yon wòl nan efò k ap fèt pou ralanti viris ki bay maladi a sou kous li. Plizye peyi nan lemond -pami yo genyen sila yo ki te rive mete maladi kowonaviris la sou kontwòl- konstate kounyela a yon gwo ogmantasyon nan kantite nouvo ka enfeksyon yo akoz prezans jenn yo nan nightclub yo, nan ba-restoran yo avèk lòt bwat kote jenn yo renmen rasanble.

Daprè 2 ofisyèl OMS yo, sitiyasyon sa a se yon verite sitou nan peyi ki nan emisfe nò a kote sezon ete a rive e jenn yo fatige ak afè konfinman an ki te oblije yo rete lakay san sòti, tandske bo tan li fe kounye la ba yo tantasyon pou yo sòti al jwi yon bèl solèy, oubyen yon bèl lalin. Mike Ryan deklare:

<< Jenn yo fèt pou poze tèt yo kesyon e mande: “Èske li vrèman nesesè pou m ale nan fèt sa a? Èske prezans mwen vrèman nesesè kote sa a?” >>.

Daprè epidemyològ Van Kerkhove, “Jenn yo gen yon bèl opòtinite pou yo redui kantite enfeksyon yo gras ak jan yo konpòte yo, paske lè viris la prezan yon kote, li kapab pase fasilman de moun an moun nenpòt ki lè yon gwoup kretyen-vivan ba li okazyon pou l pwopaje.”