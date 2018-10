Majistra Tabarre la, Nice Simon, Viktim Vyolans Fizik nan Men Pwòp Papa Pitit li, Yves Léonard

Majistra vil Tabarre la, Nice Simon, moun konnen sou non aktis li "Ann" nan fim ak misik I Love you Anne, sibi gwo vyolans fizik nan men pwòb papa pitit li Yves Léonard ki se yo pwòch pouvwa Moïse/Céant an dapre sa medya ann Ayiti yo rapòte ak foto kap sikile sou rezo sosyal yo ta vle fè kwè.

Moun kapap wè nan foto yo san ki kaye anba zye majistra a, ak tout do li kote li ta pran kou tout bò zepòl li. Dapre deklarasyon li ta fè e ke jounal ayisyen Le nouvelliste rapòte, Majitra Tabarre la, Nice Simon konfime se papa pitit li a Yves Léonard ki frape li sovajman jan nouvèl yo fè kwè li a.

Ensidan an rive lendi swa pwèske avan minui. Yves Léonard ki bon relasyon ak pouvwa an plas la pou n site medya yo ann Ayiti, ta ap eseye manipile majistra a kote lap fè merès la egzijans pou l al chita pale nan negosyasyon ak komisè gouvènman Kwa dè Boukè a nan kad yon ankèt Unite Lit Kont Koripsyon, ULCC ap mennen sou meri a avan Nice Simon te vin majistra. Majistra Simon te derefize koute papa pitit li a nan sans sa a kote li di adminitrasyon pa l la pa konsène nan ankèt sa a.

Nouvèl sa a gaye sou entènè e anpil moun ap fè kòmantè sou kantite vyolans eli lokal la, Nice Simon ta sibi kote li fè kwè se pa premye fwa Yves Léonard leve men sou li; men fwa sa a misye manke tiye l.

Vyolas sou Fanm yon fenomèn anpil moun kontinye denonse ann Ayiti:

Anpil majistra fanm ak gason ak lòt moun nan sosyte a pote solidarite yo bay majistra Nice Simon ki te al pote plent nan tribinal kont Yves Léonard, papa pitit li a. Sepandan, kesyon kèk obsèvatè ap poze se: Èske lapolis ou lajistis nan ka yon flagan deli ta dwe tann temwayaj yon viktim avan li aji.

Tankou Nancy Roc, yon jounalis fanm byen koni ann Ayiti ekli l sou kont Twitter li pou l di:

Tout fwa Yves Léonard demanti enfòmasyon yo dapre sous Le Nouvelliste la kote li di li pa frape merès Tabarre la, Nice Simon. Men li admèt majistra a te mòde dwèt li e li menm an retou mòde l nan epòl.

Majistra Nice Simon akonpaye ak plizyè lòt majistra ki soti tou patou atravè peyi a bay yon konferans pou laprès sou ensidan an jounen mèkredi 3 oktòb 2018 la. Lavwadlamerik ap vin ak plis detay ak korespondan li nan Pòtoprens Matiado Vilme.