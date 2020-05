Etazini ap Make Memorial Day a (Jou Souvnans la) nan Mitan yon Pandemi ki Deja Touye Prèske 100 mil Ameriken

Jounen lendi 25 me 2020 an se Memorial Day, ou Jounen Souvnans la Ozetazini, swa yon jou ameriken yo mete sou kote pou yo rann omaj pou plizyè santèn milye manm lame peyi a, pase e prezan, ki te defann libète sou chandbatay oubyen tou ki te pote -e k ap pote toujou- inifòm militè a, sitou sila yo te fè sakrifis lavi yo pou yo defann prensip ki sèvi kòm baz pou ideyal demokratik ameriken yo.

Pou ane 2020 an, sou lòd Prezidan Donald Trump, drapo ameriken an te flote a demi-ma sòti vandredi 22 pou rive dimanch 24 me a, tou patou nan peyi a e sou tèt anbasad Lèzetazini nan lemond pou onore prèske 100 mil ameriken ki pèdi lavi yo anba maladi kowonaviris la. Pami 100 mil viktim mòtèl sa yo -ki fè Lèzetazini anrejistre pi gwo kantite mò yo pami tout peyi nan lemond- genyen mil veteran lame amerikèn nan, daprè Depatman Zafè Veteran yo.

Menm si Jou Souvnans la make ofisyèlman kòmansman vakans dete yo Ozetazini, ane sa a sezon an pwomèt pou l diferan totalman pa rapò ak ane pase yo akoz obligasyon pou moun yo obsève distans sosyal la, akoz tou restriksyon otorite yo mete sou vwayaj etranje ki ta renmen vin vizite peyi a avèk le fèt ke pandami an lage plizyè milyon anplwaye ameriken nan chomaj.

Sou pwogram Prezidan Donald Trump pou jounen fèt nasyonal sa a, li genyen pou l depoze yon jèb flè nan Simtye Nasyonal Arlington nan, nan pati nò eta Vijini, tou pre Washington, D.C., epi li pral pase yon pati nan jounen an nan Fort McHenry nan vil Baltimore, kote yon konba istorik te dewoule pandan Lagè 1812 la.