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Aktyalite a nan Lemond an Foto

Ouvriye ak militan manifeste atravè mond la nan kad obsèvasyon jounen fèt travay la, madi permeye me 2018 la, kote yo mande gouvènman yo pou pran desizyon pou kreye pi bon kondisyon travay pou travayè yo.
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People march with red flags during a rally to mark May Day in Moscow, Russia, May 1, 2018.
1 People march with red flags during a rally to mark May Day in Moscow, Russia, May 1, 2018.
Workers hold flags and signs as they rally to mark May Day in Phnom Penh, Cambodia, May 1, 2018.
2 Workers hold flags and signs as they rally to mark May Day in Phnom Penh, Cambodia, May 1, 2018.
A protester holds a smoke safety flare during the May Day labour union march in Paris, France, May 1, 2018.
3 A protester holds a smoke safety flare during the May Day labour union march in Paris, France, May 1, 2018.
Workers push police officers to brake the barricade during a Mayday rally at business district in Jakarta, Indonesia, May 1, 2018.
4 Workers push police officers to brake the barricade during a Mayday rally at business district in Jakarta, Indonesia, May 1, 2018.

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