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Lemond an Foto
3 hours ago
You koudèy sou meyè foto kap domine aktyalite a atravè lemond.
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1
A woman dives into a partly frozen lake in Shenyang in China's northeastern Liaoning province.
2
A man smeared in coloured powder poses during Holi celebrations in Kolkata, India.
3
Iceland horses play in their paddock in Obernhain near Frankfurt, Germany on a cold and sunny day.
4
Israeli border policemen detain a foreign activist during clashes at a protest marking the 13th anniversary of a campaign against the Israeli barrier, in the village of Bilin, in the occupied West Bank.
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