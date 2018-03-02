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Foto

Lemond an Foto

You koudèy sou meyè foto kap domine aktyalite a atravè lemond.
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A woman dives into a partly frozen lake in Shenyang in China&#39;s northeastern Liaoning province.
1 A woman dives into a partly frozen lake in Shenyang in China's northeastern Liaoning province.
A man smeared in coloured powder poses during Holi celebrations in Kolkata, India.
2 A man smeared in coloured powder poses during Holi celebrations in Kolkata, India.
Iceland horses play in their paddock in Obernhain near Frankfurt, Germany on a cold and sunny day.
3 Iceland horses play in their paddock in Obernhain near Frankfurt, Germany on a cold and sunny day.
Israeli border policemen detain a foreign activist during clashes at a protest marking the 13th anniversary of a campaign against the Israeli barrier, in the village of Bilin, in the occupied West Bank.
4 Israeli border policemen detain a foreign activist during clashes at a protest marking the 13th anniversary of a campaign against the Israeli barrier, in the village of Bilin, in the occupied West Bank.

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