Antèman ofisyèl chantè angaje ayisyen Joseph Emmanuel "Manno" Charlemagne ap chante nan kòmansman jounen vandredi 22 desanm 2017 la nan Pòtoprens, pi presizeman sou Kyòsk Occide Jeanty a sou Chandmas la.

Nan asistans la genyen manm fanmi defen an, ofisyèl gouvènman Moise-Lafontant an, reprezantan biwo piblik yo, manmn palman an, reprezantan pouvwa jidisyè a, dirijan sosyete sivil la, pou n site pèsonalite sa yo sèlman.

Yo pral antere Manno Charlemagne nan vil adoptif li Vèrèt. Li te mouri nan dat 10 desanm pase a.