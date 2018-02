Sekretè Deta Rex Tillerson Prevwa Plis Sanksyon kont Venezuela

Administrasyon Trump la ap anvizaje posiblite pou l ranfòse presyon an sou gouvènman sosyalis prezidan venezuelyen an, Nicolàs Maduro; pou sa li gen plan pou l mete plis limit sou kantite petwòl Venezuela ap ekspòte Ozetazini. Sekretè Deta Rex Tillerson fè yon deklarasyon nan sans sa a pandan yon vizit nan Buenos Aires, kapital Ajantin, dimanch 4 fevriye a.

Lèzetazini te enpoze sanksyon ekonomik ak lòt restriksyon sible kont Venezuela ane pase a. Misye Tillerson fè deklarasyon an nan moman gouvènman venezuelyen an ap prepare pou l òganize yon eleksyon antisipe nan 2 mwa pou pèmèt rejim Maduro a rete pi lontan sou pouvwa a.

Daprè Madam McCoy toujou, opozisyon venezuelyèn nan demoralize aprè seri pwotestayon anti-gouvènmantal ane pase a ki te debouche souvan sou vyolans e kote plis pase 100 moun te pèdi lavi yo. Depi kèk tan deja 2 pati yo ap patisipe nan negosyasyon k ap dewoule an Repiblik Dominikèn. Si yo pa rive jwenn yon solisyon, Madam McCoy prevwa opozisyon an byen kapab deside boykote eleksyon an.