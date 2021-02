Ayiti Bezwen “Yon Renouvo Demokratik”, daprè Reprezantan l ONU an nan Pòtoprens

“Helen Meagher La Lime, Chef Biwo Entegre Nasyon Zini an ann Ayiti (BINHU), ki t ap prezante rapò li devan Konsèy Sekirite a nan jounen lendi 22 fevriye 2021 an, lanse yon apèl pou l mande “yon renouvo demokratik” nan peyi a pou wete li nan yon kriz politik san fen ak yon kriz imanitè, epi remete li sou wout establite ak devlopman.”

Se konsa òganizasyon mondyal la entrodui piblikasyon deklarasyon Madam La Lime nan sou sit entènèt ofisyèl li. Prensipal Reprezantan lONU an te pran lapawol devan manm Konsey Sekirite a nan okazyon yon video konferans ki te gen patisipasyon prezidan ayisyen an, Jovenel Moise, Anbasadè Lèzetazini an ann Ayiti, Michele Sison, avèk Anbasadè Britanik la nan Oganizasyon Nasyon Zini, Jonathan Allen. Pi lwen nan entwodiksyon an, lONU di:

“Helen Meagher La Lime fè Konsèy Sekirite a konnen ke polarizasyon ki karakterize pi fò manda Prezidan Jovenel Moise sou pouvwa a vin pi gwo toujou amezi espas sivik la ap retresi epi yon ensekirite alimantè grav ap vin pi grav.”

L ONU òganize video konferans sa a sou Ayiti nan moman kriz politik k ap ravaje peyi a pa montre okenn siyn ki ta fè wè kòmkwa l ap jwenn yon solisyon anvan lontan. An fèt, opozisyon an ak divès sektè nan sosyete sivil la yon bò, epi gouvènman an yon lòt bò, rete bloke nan yon move jwèt "mwen pa p kite pou ou, se ou k pou kite pou mwen" sou kesyon pou konnen kilè manda Prezidan Jovenel Moise la pran fen. Pou gouvènman an se le 7 fevriye 2022; men pou gwoup politik ki an fas li yo dat la deja pase: se le 7 fevriye 2021. Divizyon sa a se rezon ki fè, depi kèk jou deja, lidè opozisyon an ak dirjan ak militan divès sektè pa sispann òganize manifestasyon pou yo mande Misye Moise kite pouvwa a.

Nou va retounen sou video konferans enpòtan sa a sou kriz politik la ann Ayiti.