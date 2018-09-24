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Prezidan Donald Trump: Chairman 2018 Komisyon l ONU sou Miltiplikasyon Zam
4 hours ago
Repòtaj VOA Kreyòl sou 73èm Asanble Jeneral l ONU
US Prezidan Donald Trump pale kòm U. Anbasadè Nikki Haley parèt sou Nasyonzini Global Rele nan Aksyon sou Pwoblèm nan Dwòg Mondyal pandan 73rd U. Jeneral Asanble a nan New York, Etazini, 24 septanm 2018.
Prezidan Donald Trump: Chairman 2018 Komisyon l ONU sou Miltiplikasyon Zam
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