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Lèzetazini

An dirèk Prezidan Donald Trump: Chairman 2018 Komisyon l ONU sou Miltiplikasyon Zam

Repòtaj VOA Kreyòl sou 73èm Asanble Jeneral l ONU

US Prezidan Donald Trump pale kòm U. Anbasadè Nikki Haley parèt sou Nasyonzini Global Rele nan Aksyon sou Pwoblèm nan Dwòg Mondyal pandan 73rd U. Jeneral Asanble a nan New York, Etazini, 24 septanm 2018.

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