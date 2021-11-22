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Etazini

Lapolis Wisconsin di Sispèk ki Frape Moun ak Machin ni Pandan yon Parad te Fèk Mele nan yon Ensidan Domisil

Lapolis pran pozisyon anba lavil Waukesha, eta Wisconsin apre yon machin frape moun ki tap patisipe nan yon parad Nwel, 21 Nov. 2021.
WAUKESHA — 

Lapolis nan vil Waukesha, eta Wisconsin di sispèk ki koze lanmo plizyè moun apre li frape yo ak machin ni pandan yon parad Nwèl te mele nan yon ensidan "a domisil" kèk minit anvan li te touye 5 moun epi blese 48 lot.

Chèf Polis Waukesha a, Dan Thompson deklare lendi pa gen okenn prèv ki ta endike sete yon zak teworis. Li di lapolis ap pare 5 chèf akizasyon pou omisid entansyonèl kont Darrell Brooks, yon nwa ki gen 39 an e ki se moun vil Milwaukee.

Chèf Thompson idantifye moun ki mouri yo kom 4 fanm ki gen 71, 52, 52 ak 79 an. Yon granmoun gason ki gen 81 an mouri tou.

Yo te manm klib "Dancing Grannies" (Mèmè k ap Danse) eou gen yon moun ki te yon anplwaye bank Citizens Bank.

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