Lamezonblanch, Depatman Deta Konfime Liberasyon 4 Lòt Misyonè Ameriken ann Ayiti

Lamezonblanch ak Depatman d'Eta a reponn kestyon VOA Kreyol poze jodia a savwa ki reyaksyon yo fas ak nouvel sou liberasyon misyone yo ann Ayiti.



"Nou akeyi ak ke kontan nouvel ki fe konnen 3 lot moun ke yo te kenbe ann otaj ann Ayiti libere. Nou pa gen okenn lot komante pou fe pou kounyea," Lamezonblanch ak Depatman d'Eta a deklare. Yo tou le 2 ba nou menm respons la.



Sepandan, pandan konferans pou lapres ki dewoule chak jou nan Depatman d'Eta a, pot pawol Ned Price bay VOA yon ti kras plis detay. Men sa misye di nou:



"Nou können gwoup misyone a pibliye yon deklarasyon, e nou ka konfime ke vréman vre gen 3 nan otaj yo ki jwen liberasyon yo. Se yon sityasyon nou kenbe kom pi gwo priyorite - menm jan sa te ye le yo te fek kidnape yo," Price di VOA.



Li ajoute ke "gen plizye sitwayen Ameriken ke yo toujou kenbe ann otaj ann Ayiti. Nou kontinye travay sou sa nan nivo pi wo yo, ansanm ak gouvenman Ayisyen an epi patne nou yo nan lot ajans yo epi patne Kanadyen nou yo pou fe tout sa nou kapab pou asire res otaj yo lage. "

Oganizasyon Relije Christian Aid Ministries anonse gang ki kidape misyone li yo ann Ayiti lage 3 lot moun Samdi 4 Desanm nan aswe.



“Menm jan ak liberasyon presedant la, nou paka bay non moun yo lage yo ni sikonstans liberasyon an ni okenn lot detay," Christian Aid Ministries di, nan mesaj li piglike sou sit web li a.



Gwoup la di li ta renmen konsantre pandan 3 jou kap vini yo sou lapriye ak jen pou otaj yo.

“tanpri kontinye lapriye pou moun ki toujou nan men kidnape yo ke yo polo lage. Nap tann jou pou tout otaj yo rejwenn fanmi yo,” Christian Aid Ministries deklare.

Nap raple ke gang 400 Mawozo te kidnape 17 misyone entranje (16 Ameriken ak yon Kanadyen) 16 Oktob pase a. Yo te mande yon ranson $1 milyon dola pa tet pou lage moun sa yo. Nan gwoup la te gen timoun. Lide gang la te menase pou touye otaj yo si yo pat satisfe demann ni an.



Etazini voye plizye responsab la jistis, ansanm ak ajan FBI ann Ayiti pou travay ak Polis Nasyonal Ayisyen an (PNH) sou liberasyon misyone yo.



Se 21 Novanm pase a ke Christian Aid Ministries te anonse liberasyon 2 misyone. Li pat bay anpil detay sou sikonstans liberasyon yo non plis, eksepte pou di li te kontan a mo moun yo lage, ke yo an bonn eta e ke yap resevwa swen.



Korespondan VOA nan Lamezonblanch Patsy Widakuswara ak Korespondan nan Depatman D'eta Nike Ching kontribye a repotaj sa a.