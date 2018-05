Ouvriye ak Militan Atravè Lemond Oganize Gwo Rasanbleman pou Selebre Fèt Travay la

Travayè ak militan nan le mond antye ap make premye me a avèk rasanbleman, defile, manifestasyon nan okazyon jounen entènasyonal travay la. Nan Filipinn pa egzanp plizyè milye moun reyini tou prè palè prezidansyèl la nan kapital la, Maniy.

Travayè yo ap proteste kont sa yo konsidere kòm echèk Prezidan Rodrigo Duterte ki pa respekte promès li te fè pandan kanpay ni an pou l mete fen nan pratik anplwaye a kou tèm nan ki gaye nan tout peyi Filipinn. Manifestan yo mande tou pou gouvenman an abòde kesyon salè a, chomaj ak represyon Inyon yo. Selebrasyon te dewoule nan kapital la Endonezi an Jakarta, nan Kambòdj ak nan Ong Kong

Nan Kiba travayè yo te reyini sou plas Revolisyon an nan La Havan kote Prezidan sòtan Raul Castro ak nouvo Prezidan an Miguel Diaz-Canel pou asiste defile a. Te gen defile nan lòt vil enpòtan zile kominis la. Ann Ayiti Ministè Agrikilti òganize yon fwa agrikòl pou l ankouraje konsomasyon lokal. Te gen fwa atizanal nan vil Jakmèl, k ap selebre an mèm tan fèt Sen Patwon vil laSaint Jacques et Saint Philippe