Selebrasyon Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl yo nan Zòn Metwo Washington D.C.

Jedi 28 oktòb 2021 an, sete Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl yo, dapre yon rezolisyon Ajans Nasyon Zini pou Edikasyon, Lasyans ak Kilti (UNESCO) te adopte an 1983. Nan Pòtoprens, Ayiti, sete yon okazyon pou Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) degaje enpòtans jounen sa a pou kreyòl ayisyen an epi pale de plas lang tout ayisyen pale a ta dwe okipe nan sosyete a.

Depi kèk ane deja, kominote ayisyèn yo nan dyaspora a mete sou pye divòs kalte aktivite kominotè, kiltirel e akademik pou brake limyè sou enpòtans Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl yo. Se konsa, depi 10 zan deja, nan zòn metwopolitèn Washington nan, Komite pou Avansman Lang Kreyòl la (KOMALAK) ap travay non sèlman pou fè konnen rezon-dèt jounen an, men tou atire atansyon sou kalite espesyal lang ak kilti kreyòl la avèk wòl yo jwe pou kreye e konsève idantite nasyonal Ayisyen yo.

Nan video ki anba a, prezidan komite a, Doktè Fred Williams, di nou kisa jounen an vle di pou peyi kreyolofòn yo an jeneral e pou Ayiti an patikilye. Nou va jwenn tou detay sou pwogram KOMALAK prepare pou 30 ak 31 oktòb 2021 an pou mete fen nan selebrasyon Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl yo.