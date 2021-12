Kowonaviris la Gen Konsekans Ankò sou Fèt Nwèl la nan Bethlehem Mizisyen ki tap bat tanbou epi jwe enstriman te defile nan vil biblik Bethlehem jodia, yon bagay ki te bay ti foul moun ki te sou plas anpil kè kontan. Te gen yon melanj konvivyalite ak restren Vandredi nan selebrasyon ki dewoule toupatou nan mond lan lavèy fèt Nwèl la akoz kowonaviris la. Restriksyon vwayaj Israel enpoze yo te lakoz touris entènasyonal yo patka al selebre fèt la ane sa a. Se dezyèm ane sa fèt. Règleman sa yo gen kòm bi pou anpeche varyan omicron an ke moun ka trape fasil gaye sou teritwa a. Otorite yo ap konte pito sou ti kominote Kretyèn Tè Sent la pou bay moun kè kontan. Se yon tèm nou konstate toupatou nan mond lan kote popilasyon an bouke ak restriksyon prekosyon kowonaviris yo, kidonk yap chache mwayen pou yo reprann tradisyon ke yo patka jwi ane pase a. Read more









Dirijan Dubai la Gen Poul Peye Ex Madanm ni $700 Milyon Pou Divòse Avè'l Yon tribinal pase lòd bay dirijan peyi Arab ki rele Dubai la, pou'l peye ex madanm ni ak timoun yo yon afè de 550 milyon liv sterling - swa $730 milyon (dola Ameriken). Desizyon sa a, ke yon tribinal nan peyi Angletè pran, rann divòs misye youn nan divòs ki koute pi chè nan listwa peyi a. Tribinal la di fòk Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum peye 6em madanm ni, Prensès Haya Bint Al Hussein 251.5 milyon liv sterling epi kontinye ba li lajan pou swen 2 timoun yo. Prensès Haya, ki gen 47 an, te kouri kite Dubai pou'l al viv ann Angletè nan ane 1019. Li te deklare nan moman an ke li te "terifye" paske mari li se yon nèg ki gen anpil pouvwa. Antant divòs la gen ladann 11 milyon liv sterling pa an pou kouvri sekirite Prensès Haya ak timoun yo. Jij Philip Moor deklare prensipal menas ki egziste pou sekirite fanmi an se Sheikh Mohammed, ki gen 72 zan.









La Oland, Ostrali Detekte Varyan Omicron an Lakay yo La Oland konfime 13 ka nouvo varyan COVID-19 ki rele Omicron an lakay li. Ostrali limenm jwenn 2 ka varyan an. Peyi sa yo ki lwen youn ak lòt, se dènye nan yon seri nasyon ki detekte varyan Omicron an pami moun ki te vwayaje ann Afrik Ostral k ap tounen lakay yo. Israel deside Dimanch pou li entèdi etranje ki soti Mawòk antre lakay li, e li fè konnen li pral entèdi tout vòl ayeryen entènasyonal kap antre lakay li pandan 2 semèn apati Lendi 29 Novanm. Desizyon Israel la se youn nan desizyon pi sevè ki pran kont vwayaj entènasyonal, nan moman kote peyi yo ap kouri pou anpeche varyan sa a pwopaje lakay yo. Se chèchè nan peyi Afrik di Sid kite idantifye premye ka konfime oswa sispèk nouvo varyan Omicron an sa gen 2 jou desa.









Libi: Piti Gason Gadhafi Diskalifye Kòm Kandida Pou Eleksyon Prezidansyèl Komite Elektoral Libi a diskalifye pitit gason ex-diktatè Moammar Gadhafi a kòm kandida pou eleksyon prezidansyèl ki pral dewoule mwa pwochen an. Komite a site kòm rezon, plizyè kondanasyon nan tribinal misye te resevwa nan le pase. Non Seif al-Islam Gadhafi a te parèt sou yon lis kandida ki pa elijib pou eleksyon an, ke komite a pibliye Mekredi. Li ka konteste desizyon sa a devan tribinal nan jou kap vini yo. Eleksyon prezidansyèl fikse pou 24 Desanm, apre plizyè zane tantativ LONU te dirije pou mete fen nan lage sivil peyi a. Seif al-Islam te resevwa yon kondanasyon a mò an 2015 pou zak vyolans li te komèt kont manifestan yo pandan yon revòlt an 2011. Tribinal Krim Entènasyonal la asiyen'l tou pou krim kont l'imanite ki gen rapò ak revòlt sa a.