Kantite Moun ki Mouri Anba Epidemi Kowonaviris la Depase 1000

Nan moman kantite viktim mòtèl epidemi kowonaviris la depase 1000, 2 pi gwo otorite nan kesyon lasante nan pwovens Hubei, nan sant peyi Lachin, jwenn revokasyon yo. Se nan pwovens sa a responsab chinwa yo anrejistre pi gwo kantite ka yo. Daprè nouvèl medya leta chinwa a rapòte nan kòmansman jounen madi 11 fevriye a, gouvènman an revoke Zhang Jin, ke pati kominnis la te plase nan tèt komisyon sante pwovens Hubei la, avèk Liu Yingzi, ki te direktè komisyon an. 2 revokasyon sa yo rive yon jou aprè otorite yo te anrejistre 103 lòt ka lanmò nan pwovens la kote plizyè milyon moun resevwa lòd pou yo pa deplase kite rejyon an e kote popilasyon an kòmanse plenyen pou mank manje.

Gouvènman santral chinwa a konfime nouvèl ki di responsab yo anrejistre anviwon 43 mil ka enfeksyon atravè tout peyi a. Daprè televizyon leta chinwa a, Prezidan Xi Jinping te vizite kèk malad nan yon lopital nan Peken nan jounen lendi 10 fevriye a e li lanse apèl pou otorite konsène yo pran dispozisyon ki pi dyanm pou yo kontwole epidemi an.

Bank Santral Lachin nan ap dekese 43 MILYA dola pou l ede tout antreriz ak òganizasyon ki angaje nan efò pou konbat epidemi an. Kantite moun kowonaviris la touye depase kantite kretyen-vivan ki te pèdi lavi yo anba maladi SARS la (ou sendwòm ki te koze gwo pwoblèm respirasyon) ant ane 2002 e 2003 e ki, dapre estimasyon yo, te touye 774 moun tandiske li te enfekte anviwon 8100 lòt nan Lachin ak Honk Kong.

Espesyalis nan domèn sante yo fè konnen pwopagasyon epidemi an kapab ralanti nan sezon cho a kote moun yo pral kite kay yo pou yo mennen aktivite yo; konsa yo va sispann gen kontak twò sere youn avèk lòt. Sepandan, puiske kowonaviris la kòmanse manifeste l sou yon lòt fòm, espesyalis yo panse li twò bonè toujou pou moun di si sezon prentan an oubyen ete a pral fè l disparèt.