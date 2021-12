Prezidan ameriken an, Joe Biden, mete devan pèp ameriken an, nan jounen madi 21 desanm 2021 an, yon mesaj kote li bay detay sou demach ak dispozisyon administrasyon l nan ap anvizaje pou l ranfòse lit kont Pandemi KOVID-19 la. Lidè ameriken an pale ak piblik la nan moman nouvo varyan kowonaviris la, omikronn, kòmanse gaye seryezman nan mitan popilasyon an.

Klike sou video ki pi ba a pou w gen plis detay avèk Lyonel Desmarattes.