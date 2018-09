Fen yon Somè 3 Jou ant Lidè 2 Kore yo

Prezidan Kore di Sid la, Moon Jae-in, fè konnen lidè Koe di Nò a, Kim Jong Un, ta renmen fè yon 2èm somè ak prezidan Donald Trump dekwa pou yo akselere pwosesis denikleyarizasyon Preskil Kore a.

Prezidan Moon pale an piblik de dezi Misye Kim nan pandan li te nan Sewoul, kapital Kore di Sid, aprè li te retounen sòt nan Kore di Nò kote li te pase 3 jou ap negosye avèk otorite yo nan Pyongyang. Objektif vwayaj misye Moon nan peyi vwazen an sete fè efò pou elimine yon enpas ki egziste ant Kore di Nò avèk Lèzetazini konsènan lantè ki genyen nan egzekisyon angajman Pyongyang te pran pou l mete fen nan pwogram zam nikleyè ak misil balistik li yo.

Pandan yon somè istorik Misye Kim te fè ak Prezidan Trump nan Sengapou nan mwa jen pase a, yo te siyen yon akò vag sou pwogram denikleyarizasyon an. Prezidan Moon di laprès Kim Jong Un espere Sekretè Deta ameriken an, Mike Pompeo, va vizite Kore di Nò anvan lontan. Chèf diplomasi Lèzetazini an te sipoze ale Pyongyang nan mwa pase a; men paske Kore si Nò t ap trennen pye l ak plan eliminasyon pwogram nikleyè li a, Prezidan Trump te deside anile vwayaj la.