Zòn Demilitarize a: Se Petèt Chwa Prezidan Donald Trump pou Syèj Pwochen Somè Amerikano-Nò Koreyan an

Prezidan Donald Trump, ki t ap bay yon konferans pou laprès lendi 30 avril la, deklare li t ap "enteresan" pou l rankontre ak lidè Kore di Nò, Kim Jong Un, nan Zòn Demilitarize a. M. Trump fè deklarasyon sa a kèk èdtan aprè li te poste yon twit kote li te di li ta renmen fè somè a ak M. Kim nan "Mezon Lapè a/ Mezon Libète a" ki sou fwontyè ant 2 Kore yo..

"N ap konsidere plizyè peyi -pami yo gen Sengapou; epi n ap pale tou de Zòn Demilitarize a kòm yon posiblite. "

Pandan lidè ameriken an te rive nan fen yon konferans pou laprès li t ap bay nan Jaden Woz La Mezon Blanch la ansanm avèk prezidan nijeryan an, Muhammad Buhari, li fè konnen:

"Kèk moun petèt pa vle pran sa an konsiderasyon, tandiske kèk lòt moun renmen lide anpil-anpil. Gen yon bagay mwen renmen nan sa, sè ke n ap laba a, sou plas; n ap nan zòn kote evennman an ap rive a. Yon gwo selebrasyon ta we dewoule nan zòn nan, e non pa nan yon 3èm pati."

Menmsi Prezidan Trump pa nonmen avek presizyon non okenn lòt peyi a-pa Sengapou ak Zòn Demilitarize a,li deklare: "Bòn nouvèl la sè ke tout moun ta renmen nou fè rankont la lakay yo."



Lidè ameriken an fè jounalis yo konnen tou, nan yon konvèsasyon li te fèk genyen avèk konseye sekirite nasyonal li a, John Bolton, li di li Lèzetazini pat janm rive pi pre moman kote "n ap debarase nou de zam nikleyè Kor di Nò yo epi kreye lapè ak sekirite pou lemond."