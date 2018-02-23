Prezidan Donald Trump Anonse pou Kore di Nò Sanksyon ki Pi Sèvi Lèzetazini Janm Pran Kont Yon Peyi

Prezidan Trump anonse yon seri de sanksyon kont Kore di Nò nan yon diskou li fè vandredi 23 fevriye a, nan kad dènye presyon l ap fè sou gouvènman Pyongyang nan pou l kite tonbe pwogram nikleyè ak devlopman misil long pòte li a. Prezidan Trump anonse administrasyon li a pran kont Kore di Nò sanksyon ki pi sevè Lèzetazini janm pran kont yon peyi.
Lidè ameriken an pale konsa pandan li te pran lapawòl nan konferans anyèl "Aksyon Politik Konsèvatè a" ki dewoule nan National Harbor, Eta Maryland, tou prè Washington, DC., an prezans plizyè milye politisyen, estratèj ak militan konsèvatè. Nan diskou sa a Prezidan Trump deklare: