Prezidan Trump Denonse, yon Fwa Ankò, Agresyon Iran devan Konsèy Sekirite l'ONU an

Prezidan ameriken an, Donald Trump, deklare li konsidere peyi Iran kòm "pi gwo ekspòtatè aktivite terowis nan lemond"; li kontinye pou l denonse akò miltilateral kèk peyi te siyen ak Iran nan lane 2015. Lèzetazini te youn nan siyatè yo, men Misye Trump te wete peyi a nan antant la pi bonè ane sa a.

Pandan lidè ameriken an t ap prezide rankont Konsèy Sekirite l'ONU an sou Non-Multiplikasyon Zam Nikleyè (yon rankont ki dewoule mèkredi maten a-kote Asanble Jeneral l'ONU an, nan New York), Misye Trump di:

<<Agresyon Iran yo pa sispann; okontrè se ogmante yo ogmante aprè li te siyen akò nikleyè a.>>

Prezidan Trump, ki lanse avètisman pou l di Lèzetazini pral pran plis sanksyon , sanksyon pi djanm kont Iran- ajoute:

<<Yon rejim ki gen yon move dosye tankou Iran pa ta dwe jwenn pèmisyon pou l posede zam nikleyè.>>

Rankont Konsèy Sekirite a dewoule yon jou aprè lidè ameriken an te lanse apèl bay dirijan mondyal yo pou l mande yo "izole Iran toutotan li kontinye komèt agresyon".