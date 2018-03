Chanm Depite Lèzetazini an Apwouve yon Bidjè Depans pou Yon Trilyon 300 Milya Dola

Chanm Depite ameriken an apwouve, jedi 22 mas 2018 la, yon bidjè depans ki monte rive 1 trilyon 300 milya dola. Se yon pa an avan sou wout ki ka anpeche gouvènman federal la fèmen. Lachanm apwouve lejislasyon an ak 256 vwa POU e 167 vwa KONT.

Kounye a bidjè depans gouvènman federal ameriken an prale devan Sena a ki gen jiska vandredi a minui pou li apwouve li e evite an menm tan yon 3èm fèmti gouvènman an pou ane sa a. Chanm Depite a apwouve lejislasyon an kèk èdtan aprè otorite yo te pibliye dokiman an mekredi swa. Dokiman an genyen 2200 paj.

Paske pwopozisyon-lwa sou bibjè a se byen kapab dènye lejislasyon enpòtan ki pase nan Kongrè a pou ane sa a, palmantè tou 2 pati yo te redi anpil pou yo mete ladan n pwopozisyon sou depans yo chak ta renmen wè kò lejislatif ameriken an apwouve pou Eta pa yo.