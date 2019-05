Komisyon Jidisyè Chanm Depite Ameriken an Menase pou l Konvoke Minis Jistis la, William Barr

Komisyon jidisyè Chanm Depite ameriken an anonse lap pouse pou pi devan avèk pwogram li genyen pou jounen 2 me 2019 la malgre Minis Jistis la, William Barr anonse posibilite pou l pa vin fè depozisyon devan komisyon an.

Minis Jistis la ta dwe prezante devan komisyon an pou l eksplike fason li jere rapò anketè espesyal Robert Mueller k ap ankete sou enjerans Larisi nan eleksyon novanm 2016 la.

Nan yon nòt Depatman Jistis la pibliye byen ta yè mèkredi a, li fè konnen plan prezidan komisyon an, Depite Jerrold Nadler, genyen pou l kite avoka ki fè pati staff komisyon an poze minis la kesyon nan seyans la, se pa yon plan ki apwopriye.

Nòt la fini pa di se ta yon plezi pou Minis Barr patisipe nan yon seyans kesyon-repons dirèkteman avèk palmantè nan komisyon an.