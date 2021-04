Ayiti-Ensekirite: Kidnapè Libere 6 Dènye Manm Legliz Katolik yo

Lidè legliz katolik yo fè konnen yo kontan e rekonesan dèske kipnapè kibere 6 moun (2 relijye ak 4 layik) ki te nan men bandi depi 11 avril pase a. Nan dat sa a, manm yon gwoup ki rele 400 Mawozo te mete men sou 10 manm legliz la, pami yo te genyen 2 relijye franse; anvan liberasyon ki fèt nan jounen jedi 29 avril la, gwoup la te deja mete 4 lòt moun an libète.

Nan yon mès ki dewoule vandredi 30 avril la, Monseye Max Mésidor, Achevèk Pòtoprens la, di kijan responsab yo nan Konferans Episkopal la kontan pou liberasyon 6 dènye otaj yo e, nan non legliz ak tout fidèl yo, li di Bondye mèsi pou bon rezilta sa a. Nan mesaj lidè relijye a mete devan peyi a, li fè deklarasyon sa yo:

“Frè m ak sè m yo:

Kè m kontan nan Gran Mèt la. M ap di L mèsi pou tout mèvèy li fè. Li panche l pou l koute lapriyè malere. Li leve l anlè. Se refren sa a ki sòti nan kè mwen nan moman mwen aprann liberasyon pè yo, mè a ak layik ki te nan men kidnapè yo depi 11 avril. Se yon soulajman pou tout legliz lan, yon soulajman pou tout sosyete a, pou tout moun ki renmen lavi, pou tout moun k ap defann lavi. Se yon soulajman pou fanmi moun yo ki, avèk mwen, ap di Bondye mèsi.

“Kontantman nou an ap pi gran toujou lè nou va konstate tout lòt moun yo kenbe lòt kote yo, yo libere yo. Kontantman nou an ap pi gran toujou lè n a w è n ap viv nan yon peyi kote kidnaping pa egziste; kontantman nou an ap pi gran toujou lè n a wè n ap viv nan yon peyi kote tout moun ap ka sikile kote yo vle, lè yo vle nan respè lalwa. Ak tout kè m, m ap di tout sosyete a mèsi; m ap di tout moun ak tout enstitisyon ki te travay anpil sou dosye sa a, mèsi. Yon gwo mèsi pou laprès ki te ede nou.

“Nou konprann, frè ak sè m yo, m pa p ka site non moun, m pa p ka site non tout enstitisyon yo; men Bondye konnen yo, Bondye va beni yo. Mwen te vle pran ti moman sa a byen vit pou m te anonse nou tout 6 frè ak sè nou yo libere; pou m te di nou di Bondye mèsi avèk mwen epi kenbe fèm. Kenbe fèm nan lapriyè; kenbe fèm nan vijilans, kenbe fèm nan solidarite youn ak lò t, youn veye sou lòt.”

Seremoni pou Salye Memwa Marline Flora Norestan

Pandansetan, nan jounen vandredi 30 avril la popilasyon Taba, nan pati lès Pòtoprens, òganize yon seremoni nan anplasman kote yo te jwenn kadav yon dam ki te nan 30 tèn li e ki ta mouri ansasinen anba men mennaj li, daprè nouvèl laprès rapòte. Nan sikonstans la, kèk moun te pran lapawòl pou di kijan yo regrèt fason Miss Norestan kite mond sa a epi bay opinyon yo sou ogmantasyon fenomèn ensekirite a nan peyi a.

Yon dam ki abite nan zòn nan e ki enplike nan divès mouvman defans dwa fanm, pran lapawòl pou l di li bouke ak repetisyon zak vyolans ak kriminel sa yo ki rann lavi a enposib an Ayiti.

“An tan ke mère de famille, manm yon organisation de femme, mwen blese plizyè fwa. Mwen gen enpresyon m pa gen kote andan m ankò ki pou pran sikatris sa yo. Nou pase de Eveline Sincère; nou pase de 2 atis yo. Sete nan menm zòn nan toujou, ki ap ban nou rezilta sa a: antere moun, antere jennfi, antere jenngason, antere jenès. Mwen menm, mwen santi m about, mwen bouke. Sitou sete yon jennfi plen avni. Hey! Mwen santi mwen elas avèk sitiyasyon sa a an tan ke yon moun k ap batay kont vyolans sou fanm, kont vyolasyon dwa fanm, pou m ap viv sa chak jou!>>

Apre deklarasyon sa yo, madanm nan te depose yon jèb flè devan yon miral kèk atis enstale pou onore memwa moun ki viktim zak ensekirite nan peyi a, sitou memwa Miss Dorat Norestan, yon etidyant ki t ap fè 2èm ane nan yon lekòl enfimyè, pi presizeman Université Notre Dame d’Haiti . Youn nan oganizatè inisyativ la fè deklarasyon sa yo:

“ Ye nou te fè chante yon m ès kont kidnaping pou n di ke moun Taba se moun ki respekte tèt yo, ki pa nan kidnaping, ki pa nan sekestrasyon. Se de moun ki vle viv pèzibleman; se menm bagay la an jeneral pou popilasyon ayisyèn nan. Nan sans sa a, moun nan zòn Petits Frères et Soeurs akeyi inisyativ la trè byen. Dayè se yo menm ki fè pwòpte. Ansuit, gen kesyon atis yo ki fe penti miral nou wè la a, kote nou pral depoze solanèlman yon jèb flè. Donk, nou vle remèsye tou manm Tim Leo ki fè deplasman an masivman. Nou vle remèsye tout moun nan popilasyon an ki sipòte inisyativ sa a.”

N ap raple relijye yo ak layik legliz katolik pase preske 3 semèn nan men kidnapè yo ki te mete men sou yo nan dat 11 avril 2021. Kantapou Miss Marline Flora Norestan, nouvèl yo di lapolis mete men sou ansyen mennaj li Garry Romélus ki, daprè temwayaj gran frè viktim nan, te resevwa menas lanmò nan men prevni a ki pa t vle aksepte desizyon dam nan te pran pou l mete fen nan relasyon an.