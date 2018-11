Vizit Prezidan Donald Trump nan Kalifoni, yon Eta Kote Gwo Dife Forè Fè Anpil Dega

Prezidan ameriken an, Donald Trump, te fè yon vizit nan Eta Kalifòni, nan jounen samdi 17 novanm 2018 la, yon fason pou l te konstate de prè dega dife forè yo koze nan zòn nan. Misye Trump pran angajman pou l fè responsab yo nan Kalifòni jwenn bon jan asistans nan men gouvènman federal la pou yo kapab fè fas pi byen posib avek sitiyasyon dezas sa a. Lidè ameriken an di:

Nan deplasman sa a, Prezidan Trump te genyen avèk li Jody Jones, majistra kominal vil Paradise, youn nan sikonskripsyon dife yo plis afakte, gouvènè sòtan Eta Kalifoni an, Jerry Brown, gouvènè eli a, Gavin Newsom, avèk direktè FEMA (Ajans Federal pou Asistans an Ka Dijans la), Brock Long. Se an prezans otorite sa yo Prezidan Trump te kontinye bay opinyon li sou sitiyasyon konplike k ap devlope sou kòt wès Lèzetazini an. Prezidan Trump ajoute: