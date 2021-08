Ka Posib 'Sendwom Havana' Ranvywaye Vizit VP Harris Nan Vietnam

HANOI, VIETNAM - Viz Prezidan Etazuni Kamala Harris ranvwyaje vwayaj li soti nan Sengapou pou al Vietnam pandan kek he'd tan Madi akoz yon anket sou 2 ka posib sa yo rele "Sendwom Havana" ke yo anrejistre nan vil Hanoi.

Se sa responsab administrasyon Biden nan fe jounalis yo konnen jodia. Anket la fek komanse e responsab yo te fini pa deside li te ka vwayaje Vietnam an sekirite. Vis prezidan an ap fe yon vizit ann Azi semenn sa a ki gen kom objektif pou rasire alye Etazuni yo pa rapo ak politik administrasyon an ap mennen nan rejyon an nan moman kote Etazuni ap evakye fos li yo soti nan peyi Afghanistan.

Sendwom Havana a se non yo bay yon espez de gratel misterye ke diplomat Ameriken te ranpote an premye pami anplwaye anbasad Etazuni nan peyi Cuba an 2016.



*Enfomasyon pou repotaj sa a soti nan Associated Press