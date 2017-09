Prezidan Jovenel Moïse Di Lemond li Nesesè pou Ayiti Gen yon Lame

Prezidan ayisyen an, Jovenel Moise, pwononse premye diskou l devan Asanble Jeneral Nasyon Zini an nan New York jedi 21 septanm 2017 la kote youn nan pwen prensipal li abode e ki fè pati de plan gouvènman li an se nesesite pou l retounen ak Lame Dayiti.

Prezidan Jovenel Moise mete devan delege kap patisipe nan 72èm asanble Jeneral òdinè Nasyon Zini an plan li ta renmen reyalize pandan 5 kan manda l sou pouvwa a an Ayiti. Chèf deta a te pwofite de prezans delegasyon entènasyonal yo pou l pale sou nesesite pou peyi a genyen yon fòs ame pwofesyonèl kap gen yon misyon presi.

Deklarasyon sa a fèt malgre Etazini pa janm sispann dekouraje dirijan ayisyen yo pou yo pa remanbre fòs Zame Dayiti a rejim Lavalas la te demobilize nan mitan ane 90 yo. Etazini di l ap kontinye finanse pwofesyonalizasyon fòs Polis Nasyonal la Ayiti a, PNH.

Sepandan, youn nan lidè opozisyon an ansyen Senatè Moïse Jean Charles, nan yon entèvyou li bay Lavwadaldmrik nan mikwo Jean Robert Philippe reyaji spu diskouprezidan an kote li di chèf leta a rate chans pou l te poze pwoblèm non sèlman pèp ayisyen an ap konfwonte men tou popilasyon mondyal la. Lidè Pati Politik Pitit Dessalin nan di li pa kwè responsab yo pare pou retounen ak enstitisyon militè a.

Yon lòt kote sa pa gen lontan yon gwoup militè demobilize te mande administrasyon Moise/Lafontant an pou nonmen yon wo eta majò pou remete sou pye enstitisyon militè a ki deja kòmanse rekrite nouvo manm enstitisyon an.

Youn nan kesyon anpil obsèvatè ap poze se ki kote gouvènman ayisyen an ap jwenn lajan pou kreye enstitisyon lame a nan moman bidjè rektifikatif pibliye a deja kreye mekontantman bò kote opozan pouvwa a.