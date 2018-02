Ayiti: Lansman Ofisyèl Pwogram Karavann Chanjman Prezidan Jovenel Mosie la nan Nodès

Pandan anpil lòt vil depatman ann Ayiti ap tann debakman Karavann Chanjman an Prezidan Jovenel Moise pwomè 7 fevrye 2018 kap vini an e jan li lap pwone li a atarvè peyi depi lè li monte sou pouvwa, ebyen wikenn 3 ak 4 fevrieye 2018 chèf leta a akonpaye ak plizyè ofisyèl nan gouvènman li an debake ak traktè, lodè, kamyon baskil pou lanse ofisyèlman travay asenisman ak konstriksyoin kanal irigasyon nan Nòdès.

Bò kote pa yo, moun nan Nò ap tann rive karavann ni ki fiske pou 7 fevrye kap vini la. Plizyè semèn avan sa a, lokatè Palè Nasyonal la te de debake anba lapli nan Okap kote li te remèt bay otorite lokal yo plizyè materyèl lou pou pwogram asenisman karavann nan.

Sepandan pwogram konstri kanal la pat sonnen twò byen nan zòrèy plizyè abitan nan vil Okap ki te sè toblije desann nan lari pou manifeste lè yo te aprann leta kabap demoli yon fason pou fè wout pou kanal.

Pwogram Karavann Chanjman Prezidan Moisela, opozisyon politik la touou ap kritike a kòmkwa se lajan leta kap gaspine nan pwogram sa, jwenn sipò BID, Bank Entè-Amerikèn Devlopman. Karavann te deja lanse nan Latibonit ak kèk lòt kote nan Sid peyi a.