Vandredi Sen an Nan Jerizalèm - Melanj Relijyon ak Politik

Pèlren ki sòti toupatou atravè lemond rasanble pa bann e pa pakèt nan yon ti riyèl tou piti ki fè pari wout ki rele an Laten "Via Dolorosa" -oubyen Wout Ladoulè a- pou yo patisipe nan pwosesyon tradisyonel ki toujou make jounen Vandredi Sen an.