Daprè Senatè Grandans la, Sorel Jacinthe, ONG yo, manke efikasite sou teren paske yo pa kolabore ak gouvènman an, e yo pa fè sa lalwa mande vre. Komisyon Planifikasyon ak Kowoperasyon Ekstèn Sena mande minis planifikasyon an, pou sipèvize travay ONG yo ap fè sou teren an.