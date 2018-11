Jeremi: Pon Dumarsais Estimé a nan yon Eta "Degradab"

Lameri nan Jeremi pran dispozisyon pou pa kite okenn materyèl pwa lou pase sou pon Dumarsais Estimé, ki nan yon eta degradab. Pon sa tout moun konnen sou non pon Grandans te konstui nan ane 1950.

Li sitiye avan w antre nan vil Jeremi. Pon Dumarsais Estimé a relye Pòtoprens ak majorite komin nan depatman Grandans la e li se sèl mwayen ki genyen pou machin sot nan lòt depatman pou vin nan vil Jeremi ak divès lòt komin.

Popilasyon depatman Grandans la lanse yon SOS pou gouvènman ak lòt sektè konsène yo. Gen yon gwo twou sou fasad kote pyeton ak veyikil ap pase. Gen fè yo ki nan pout ki soutni pon an ki wouye anpil. Sitwayen Grandans yo

enkyete anpil akoz gen yon seri de gwo pwa lou kap pase sou pon an chak jou, tankou: otobis, traktè, boul dezè.



Gwo trelè ki chaje ak machandiz ki soti Pòtoprens, Okay, Pwoprietè veyikil yo, moun ki abite nan zòn pon an mande pou leta ta bloke sikilasyon an pou yo fè yon travay pi vit ke posib. Pon Dumarsais Estimé a gen 68 zan.

Senatè depatman Grandans lan, Jean Rigaud Belizaire, mande tout moun pa fè tèt cho, e pou yo pa sabote pon an, nan lide pou fòse leta repare l. Dapre Senatè a, gen 115 000 000 goud nan bidjè nasyonal la pou reparasyon pon an.