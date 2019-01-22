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Ayiti: Lansman Fowòm Gouvènabilite a -- Etazini: Gouv. Federal la sou 32 jou fèmti pasyèl li
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Foto
Foto Aktyalite a nan Lemond an Foto
janvye 22, 2019
Yon koudèy sou pi bèl foto kap domine aktyalite a nan lemond.
1
Afghan laborers polish metal pots at an aluminum factory in Herat.
2
Traditional dancers from southern state Tamil Nadu perform during a dress rehearsal for the upcoming Republic Day parade in New Delhi.
3
Police officers operate a security robot to patrol inside a railway station as the annual Spring Festival travel rush starts ahead of the Chinese Lunar New Year, in Shenzhen, Guangdong province, China, Jan. 21, 2019.
4
Portugal's soccer player Cristiano Ronaldo arrives with his girlfriend Georgina Rodriguez to appear in court on a trial for tax fraud in Madrid, Spain.
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Foto Aktyalite a nan Lemond an Foto
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