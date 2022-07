Jamayik Gen Siksè nan Chanpyona Mondyal Atletism nan

Nan Chanpyona Mondyal Atletism nan, Jamayikenn Shericka Jackson fete. Se limenm ki pran meday lo a nan kous 200 mèt la.

"Mwen rekonesant paske ou konnen nou tout konpetitif lè nou pare pou komanse kous la. Apre sa nou fete ansanm. Se yon beè bagay pou'm pami meye kourez nan mond lan," li deklare.

Jackson pale tou, de meday li yo.

"Tou le 2. Youn se premye meday lo mwen. Lot la se pou kous pi vit mwen kouri. Mwen paka plenyen. Mwen kontan isit la. Ane pase a mwen pat menm rive nan semifinal yo. Donk pou'n nan final, tabli yon reko mwen trè rekonesant," li ajoute.

Yon lot Jamayikenn an palan de Shelly Ann Fraser-Pryce pran meday Ajan an. Li fini dezyem.

"Anfom. Fantastik. Lè ou vinn nan chanpyona ou pa janm konnen kija wap jwenn. Nou travay di, mete anpil jefo ladann epi mwen jwenn rekonpans. E pou'm pran meday lo ak ajan - mwen espere pran lo nan kous 4 pa 100 mèt la tou. Se tap yon bèl bagay. Ou konnen mwen pa janm lage mwen travay di mwen mete pasyon nan tout sa m'ap fè. E mwen asire chak fwa mwen gen yon kous mwen fè tout sa'm kapab pou genyen," li deklare.

Fraser Pryce pale de jefo fizik la tou.

"Ou konnen mantalman fok ou ankouraje tet ou apre ou finn kouri 100 met 3 fwa epi 200 met 2 fwa. Epi ou rive nan final. Li tre difisil. Donk mwen vle kouri kous la epi mwen kontan nou fini premye ak dezyem. Se sa mwen te espere," li esplike.

Ex chanpyonn nan, Dina Asher-Smith, moun La Grand Bretay fini twazyem apre Jamayikenn yo pou'l pran meday bwonz la.

"Onetman kous la mwen te kouri pi vit ke'm te kapab. Mwen te absoliman rekonesant de talan lot kourez yo genyen. Kek nan yo kouri pi vit pase tout lot kous yo e yo fini anvan mwen. Mwen te kouri osi vit ke'm te kapab," li deklare. "Mwen mwen sonje le mwen tap pase 20 met epi denye 30 met yo mwen te ka we yon moun bo kote'm. Donk mwen tap tann rezilta yo paret sou ekran an paske mwen te santi mwen pran yon meday. Men se yon wont le ou pran selebre epi oh oh se pa sa ou te kwe. Donk mwen te tann e le mwen we mwen fini 3em mwen te telman kontan paske monte sou podyom nan apre yon kous se objektif nou. "

Chanpyona a ap dewoule Ozetazini, nan eta Oregon, ki sitye nan wes peyi a.



Enfomasyon pou repotaj sa a soti nan Associated Press