Irak: 15 Moun Mouri nan Lese Frape Apre yon Lide Relije Demisyonen Yon lidè relije Shiit ki gen anpil enfliyans anonse li pral rale ko li soti nan politik nan peyi Irak. Se konsa de santen patizan misye ki te move kou kong te anvayi pale a. Mezi a deklanche lese frape ak fos sekirite yo kote omwens 15 manifestan pedi lavi yo. Otorite medikal yo di gen de douzen manifestan ki blese pa bal, e gen lot ki blese le yo tire gaz lakrimojen epi goumen ak lapolis. Manifestasyon Lendi yo vini apre anons lide Shiit Muqtada al Sad te fe a. Gouvenman Irakyen an mele depi pati misye te ranpote yon paket syej nan palman an nan eleksyon mwad Oktob la, men li pa gen ase syej pou gen yon majorite nan palman an.









Atak Ayeryen Ameriken Vize Rejyon La Siri ke Milis Gad Revolisyonè Iranyen Apiye Kontwole Lame Etazini fè konnen li lanse atak ayeryen nan rejyon ès La Siri kote li vize zòn milis Gad Revolisyonè Iran an apiye konn sèvi pou lanse operasyon. Kòmandman Santral Lame Amerikèn di atak yo te sible Deir Ez-Zor e ke yo pran aksyon "pwoposyonèl ak delibere pou limite risk pou sityasyon an vinn pi grav epi yon pakèt moun mouri." Laprès leta Siryen poko fè kòmantè sou atak sa yo. Iran non plis tou, pa di krik sou sa. Atak ayeryen sa yo vini apre yon ensidan kote yon dron te atake twoup Ameriken yo 15 Out pase a. Deir Ez-Zor se yon pwovens estratejik ki sitye sou fwontyè Irak la e li gen chan petwòl. Twoup Ameriken yo te antre La Siri an 2015, ak apwi fòs alye yo, pou lite kont gwoup Eta Islamik la.









Afghanistan: Gen Yon Lane Depi Taliban yo Retounen o Pouvwa Yon lane apre Taliban te retounen nan pouvwa-a, efò gwoup islamis-la pou jere yon ekonomi ki te sou lagraba akoz sechrès, pandemi Covid-19-la, ak konfyans redui nan gouvènman ke-l te jete-a, yo pa debouche sou okenn siksè. Nan dènye ane fiskal anvan gouvènman koalisyon Ashraf Ghani ke loksidan te apiye-a te kraze – 2020-2021 – 75 pousan depans leta ki soti nan bidjè 5 milya 500 milyon dola pou ane-a te chita sou èd etranje. Men kite Etazini te kite peyi-a, èd entènasyonal sivil ak èd sekirite te kanpe san avètisman e sanksyon te tonbe sou nouvo dirijan-yo. Etazini te pran pifò nan rezèv lajan ke peyi-a te gen nan peyi etranje, kote li bloke apeprè 7 milya dola ke bank santral Kaboul-la te depoze nan Etazini, kote gouvènman ameriken-an di l-ap remèt yo lajan-an si gen alye-mye nan dwa fanm-yo e si gen fòmasyon yon gouvènman ki gen divès tandans ladan.









La Jistis Ameriken Akize yon Ajan Iranyen Dèske li tap Konplote pou Asasinen John Bolton Depatman Jistis Etazini fè konnen li akize yon ajan Iranyen an koneksyon ak yon konplo pou asasinen ansyen konseye administrasyon Trump la sou kestyon sekirite nasyonal, John Bolton. Otorite Ameriken yo idantifye sispèk la kom Shahram Pourfasi, ki se yon manm Gad Revolisyonè Iran an. FBI ap chache misye an koneksyon ak konplo asasina a, ke Etazini kwè te revanj pou yon atak ayeryen li te lanse ki te touye yon jeneral ki te gen anpil pouvwa e ki te popilè anpil ann Iran. Nan yon deklarasyon li pibliye Mèkredi, Bolton remèsye FBI ak Depatman Jistis la pou travay yo. Li di li paka di anpil bagay an piblik men ke lidè Iranyen yo se yon bann "mantè, teworis ak enmi Etazini." Read more