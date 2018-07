Pwochen Etap Avan pou Premye Minis Jack Guy Lafontant Prezante Devan Chanm Depite a

Group depite ki te pi chofe pou Premye Minis Jack Guy Lafontant prezante devan chanm bas la pou bay kontrandi sou pèfòmans gouvènman li an, konsidere seyans entèpelasyon an kòm yon viktwa apre Koudè Kont ekri prezidan Chanm depite yo, Gary Bodeau pou fè lkonnen 4 sou 5 nouvo minis yo sanble pa kalifye pou pòs yo okipe a.

Depite Alfredo Antoine di pou kounye a poko ap gen seyans entèpelasyon ann atandan yon ankèt konplè sou 4 nouvo minis yo. Depite Jean Marcel Lumerant youn pami group depite entèpelatè yo di nominasyon 4 nouvo minis yo ta fèt andeyò konstitisyon an.



Prezidan chanm depite a Gary Bodeau, bò kote pa l fè konnen dapre règleman yo Premye Minis Jack Guy Lafontant dwe prezante nan seyans entèpelasyon an avèk tout manm kabinè ministeryèl li yo. E ke nan fen seyans la, asanble depite ap gen pou bay chèf gouvènman an yon vòt konfyans ou non-konfyans.



Pou kounye a Premye Minis Jack Guy Lafontan kapab revoke minis konsène yo oubyen yo kapab bay demisyon yo pou pèmèt chèf gouvènman an nonmen nouvo minis avan li reponn envitasyon chanm depite a.