Ayiti: Nouvèl an Brèf, Politik e Sekirite

Ayiti Politik:

Vil Miami Florid ofri Meri Pòtoprens 7 nouvo kamyon pou ranmase fatra. Keon Hardemon youn nan konseye minisipalite Miami an te fè deplasman an pou vin renmèt ekipman yo bay majistra pòtoprens la Your Chevry.

Yon lòt kote, gouvènman ayisyen an lanse premye incubateur teknolojik peyi a ak objektif pou asiste moun ki vle lanse yon antrepriz.

Asosyasyon Entenasyonal Devlopman(IDA) yon branch Bank Mondyal, fè Ayiti kado 90 milyon dola pou amelyore wout nan zòn riral yo.

Minis afè etranjè ayisyen an pran lapawòl nan Asanble Jeneral Odinè Oganizasyon Eta Ameriken an nan Washington lendi 4 jen 2018 la kote li defann plan politik gouvènman Moise/Lafontant an e mete devan asanble a pozisyon Ayiti nan sa ki gen awè ak kirz politik la o Venezyela.

Nan moman Etazini ap mande pou retire Venezyela nan OEA akoz eleksyon prezidansyèl li estime ki ilejitim, Minis Antonio Rodriguez nan diskou li deklare , " Ayiti espere kriz politik la nan Venezyela resoud yon fason pasifik ant venezyelyen men san enjerans lòt eta manm OEA.

Ayiti Sekirite:

Anbasad Ameriken an ann Ayiti pibliye yon nòt pou alète sitwayen ameriken yo pou pran anpil prekosyon nan zòn aeyopò Toussaint Louverture a akoz kantite moun ki kontinye ap viktim anba men bandi ame kap dechèpiye yo nan zòn nan.

Nòt la mande pou sitwayen sa yo pa bliye kò yo lè yap fè zòn aeyopò a epi pote atansyon ak moun ki nan zanvwon yo ak veye pou wè si pa gen moun kap suiv yo sou wout yo.

Anbasad la bay nimewo telefòn sa yo si toutfwa yon sitwayan ameriken kap vizite oubyen ki abite Ayiti ta an difikil pou rele pou asistans.