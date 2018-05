Ayiti: Palman an Ap Reyini an Asanble Nasyonal pou Fè Bilan Travay yo Avan yo Ale an Vakans

Senatè ak depite ayisyen yo ap reyini an Asanble Nasyonal Lendi 14 Me a pou fè bilan travay yo reyalize nan premyè pati ane lejislatif la dapre yon nòt konjwen Prezidan Sena a Joseph Lambert ak prezidan Chanm Depite a Gary Bodeau. Apre seyans la depite yo prale an vakans pou yo retounen 2èm lendi mwa jen an.

Lòt nouvèl nan Palmanan sè ke dosye konvokasyon Premye minis Jacques Guy Lafontant te reprezante yon pwen cho nan aktyalite a avan seyans ki pral fèt lendi 14 me a kote 16 depite opozisyon an te voye yon dokiman bay prezidan chanm bas la Gary Bodeau pou mande entèpelasyon chèf gouvènman an.

Palmantè opozan ak politik gouvènman Moise/Lafontant an te fè konenn yap boykote seyans yo ann atandan konferans prezidan yo fikse yon dat pou Premye Minis la vinn reponn kesyon yo.

Minis Kominikasyon ak Kilti ayisyenan Joseph Guyler C Delva te di li menm chèf gouvènman an di l ap tann dokiman ofisyèl ki eksplike motif entèpelasyon an. Prezidan chanm depite a a Gary Bodeau te konfime li resevwa demand depite opozisyon yo, e pwomèt konferans prezidan yo gen pou l pwononse l spu dosye sa a.

Dapre kèk analis, men kan chanm depite a ta konvoke premye minis la kantite palamantè opozisyon yo pa sifi pou ta bay Dr.Jack Guy Lafontant yon font non konfyans akoz majorite depite yo soti nan PHTK, menem jan ak prezidan repiblik la Jovenel Moise.