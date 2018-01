Prezidan Jovenel Moise ak Premyè dam nan, Martine Moise, ak yon gwo delegasyon pran avyon mèkredi 24 Janvye 2018 la pou yon vizit nan peyi Itali.

Pandan virewon sa a kap bout 28 Janvye, Prezidan Moise ap rankontre ak Pap Franswa nan Vatikan an. Lidè ayisyen an ap fè chita-pale ak kèk lòt lidè nan Legliz Katolik e nan gouvènman Italyen an pami yo, Prezidan Sergio Matarella ak Prezidan Konsèy minis italyen an, Paolo Gentiloni Silveri.