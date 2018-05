Ayiti: Ogmantasyon Pri Gaz la Se Sèl Mwayen pou Redui Defisi Bidjetè a Dapre Minis Kominikasyn an

Minis Kominikasyon ak Kilti ayisyen an Joseph Guyler C Delva konfime gouvènman an ap ogmante pri galon gazolin nan malgre kèk palmantè, sektè sendikal la pa dakò ak desizyon an.

Selon Minis la, ki t ap rankontre laprès madi 15 me a, ajisteman pri kabiran an se sèl mwayen pou leta evite yon defisi nan bidjè a ki evalye a 7 milya de goud e kapab touche jiska 13 milya goud disi fen ane fiskal 2017-2018 la.

Sendika transpò Piblik yo mande gouvènman an pou l kanpe sou desizyon an akoz konsekans l ap genyen sou popilasyon an.