Prezidan Jovenel Moïse Egzòte Sitwayen yo Peye Kouran Olye pou yo Pran Priz

Prezidan ayisyen an Jovenel Moise inogire travay reyabilitasyon Santral idwo elektrik Peligre la nan komin Boukan Kare jedi 21 jen 2018 la. Chef nasyon an deklare, “Fòk tout ayisyen peye kouran epi sispann pran priz.
Lokatè Pale nasyonal la fè konnen ekip li a ap batay pou konstwi yon lòt santral sou Flèv Atibonit la ki, lè lapli ap tonbe konn koze gwo dega.
Mwsye Moise remèsye Bank enteramerikèn devlopman, chaje dafè ai peyi Lalmay la an Ayiti pou sipò yo bay nan reparasyon santral la, epi kominote entenasyonal la pou lòt èd yo bay repiblik la
Santral idri elektrik Peligre la, Bank entèramerikèn devlopman ak KFW, yon lòt patné Almay, se 2 presipal enstans ki kontribye nan reparasyon 3 tubin yo.
Reprezantan BID la, Mr Koldo Echebarria di li kwè Peligre pwal pwodwi, ou komanse bay plis kouran. Chaje dafè ai Almay la an Ayiti, Dr Peter Christoph Blimeyer pale sou enpotans enèji ak metòd konvansyon entenasyonal ki trete sou sa. Mesye Blimeyer di Péligre se pi gwo sous kouran pou Ayiti.
Klike sou lyen odyo a pou w tande yon repòtaj Jean Christopher Collegue sou inogirasyon reparasyon Pelig la.