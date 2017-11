Ayiti: Rankont ant Pouvwa Ekzekitif la, Lejislatif, ak Jidisyè a sou Dosye Lame a

Prezidan ayisyen an, Jovenel Moise, Premye Minis Jack Guy Lafontant rankontre mèkredi 15 novanm nan reprezantan 2 lòt pouvwa yo pou diskite gwo kesyon enterè nasyonal dapre yon nòt de près ki soti nan Biwo kominikasyon prezidans la.

Prezidan Asanble Nasyonal la, Youri Latortue, Prezidan Kou Kasasyon an, Jules Cantave, Prézidan Komisyon nan Séna ak Chanm Depite ak manm Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè a te chita ak chèf leta a pou diskite sou konsiltasyon pouvwa egzekitif la ap fè ak diferan sektè sou pwoblèm jeneral ak lansman lame Dayiti samdi 18 Novanm nan jou anivèsè Batay Vètyè.

Chèf leta a anonse li pral nonmen yon Eta-Majò enterimè k ap gen yon delè 2an pou l pran dispozisyon nesesè pou retabli Fòs Ame peyi a dapre konstitisyon an.

Prezidan Moise di apre li finn enstale Eta-Majò a gouvènman an ap depoze devan palman an yon demi douzèn pwojè lwa sou fonksyonman lame a k ap gen 3 kò diferan: Jeni militè, avyasyon ak yon kò medikal.

Patisipan yo di yo espere chèf leta a ap tire leson eksperyans ak ansyen lame Dayiti. Yo pale tou de nesesite pou bay enstitisyon an yon kad legal e reglemantè kap fonde sou prensip sivik, pwofesyonèl epi evite enfliyans politik..