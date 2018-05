Etablisman yon Rapò Kowoperasyon ant Lame Dayiti ak Lame Peyi Meksik

Yon delegasyon militè meksiken wo-nivo kite Ayiti jedi 24 me 2018 la. Objektif vizit sa a sete pote yon apui piblik bay efò Ayiti ap fè pou l ranfòse baz lame tou nèf gouvènman Moise-Lafontant an kreye a. Anbasadè Ayiti o Meksik la, Guy Lamothe, te prezan nan Pòtoprens nan okazyon an.

Nan tèt delegasyon militè meksiken an te genyen Brigadye Jeneral Porfilio Fuentes. An plis ranfòsman rapò ant lame 2 peyi yo, delegasyon an te abòde ak otorite ayisyen yo fason yo ka amelyore echanj bilateral yo nan jesyon dezas nan kad kowoperasyon yo nan domèn defans la.