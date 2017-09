Premye Minis Ayisyen an, Jack Guy Lafontant, enstale Stephanie Auguste kòm nouvo minis afè sosyal ak travay pou ranplase ansyen minis Roosevelt Bellevue. Chef gouvnèman an ki te pran lapawòl pandan enstalasyon an, di li "konte sou kapasite nouvo minis lan pou leve defi sosyal kap tann ni yo."