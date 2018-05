Dejou Anjou, Ayisyen Toupatou Montre yon Vin Pi Atache ak Selebrasyon Fèt Drapo a

Dejou an jou, ayisyen toutpatou montre yon atache yon gwo enpòtans ak selebrasyon fèt drapo peyi a. Nan Akayè, kote bikolò ble e wouj la te pran nesans, fèt drapo a te atire prezans otorite gouvènmantal yo, kò diplomatik la ak otorite lokal yo ki te òganize plizyè defile ak elèv lekòl.

Isit Ozetazini, Anbasad Haiti nan Washington òganize yon sware pou make fèt drapo a nan vandredi18 me 2018 la ansanm ak yon konkou manje sou non Embassy Chef Challenge ak patisipasyon anbasad plizyè peyi. Se chèf kuisin Jouvens Jean ki te prepare manje ayisyen an ane pou 10è selebrasyon an kote Ayiti soti 3èm nan konkou a. An 2017 Ayiti te soti premye nan konkou manje Embassy Chef Challenge la.

Nan Boston pa ekzanp, plizyè otorite lokal nan vil patisipe nan ak kominote ayisyèn nan fèt drapo ayisyen. Konseye Minisipal vil Broktron nan Jena Bradley Derenoncourt ki se yon ayisyen-ameriken te prezan nan fèt la ak tout atis ayisyen ameriken byen koni Rebecca Zama.

Nan Miami, sa gen 20 tan depi nan okazyon fèt drapo a sou inisyativ 2 ayisyen nan kominote a, Noel ak Cecibon ki yo menm soti Pòdpè, ebyen mesye yo mete kanpe sou pye sa yo rele yon Konba Fesitival, ki se yon swa kote plizyè gwoup ayisyen kap evolye ann Ayiti ak aletranje vin bay yon pèfòmans sou sèn. Ayisyen soti toutpatou pou vin patisipe nan festival konpa a.