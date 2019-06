Football – Koup d’ò CONCACAF, Ayiti bat Kostarika: 2 a 1

Fanatik foutbòl ayisyen yo leve avèk gwo kè-kontan madi 25 jen an apre seleksyon nasyonal la, Grenadye yo, k ap patisipe nan chanpyona Koup d‘ò CONCACAF la, fin ranpòte yon viktwa sou 11 nasyonal Kosta Rika a sou yon skò 2 a 1 pou li domine group B a ak 9 pwen pou 3 viktwa. Match la te dewoule nan sware jounen lendi 24 jen an nan yon stad nan Eta New Jersey, Ozetazini, kote anpil konpatriyòt ayisyen te fè deplasman an pou yo ankouraje seleksyon nasyonal la.

Se Kosta Rika a ki te ouvè skò a nan kòmansman rankont la avèk yon oto-gòl, puiske kaptenn seleksyon ayisyen an, Djimmy Alexis, te fè yon erè envolontè lè boul la te frape nan avan-bra li nan ti kare a epi l al antre nan filè gadyen ayisyen an, Johnny Placide.

Premye mitan an te fini sou skò 1-0 a, e Grenadye yo, ki pa t kontan men ki pa t dekouraje non plis, te antre nan vestyè a pandan yo t ap reflechi sou mwayen pou yo remonte pant la e chanje fizyonomi rankont nan avantaj yo oubyen tout-o-mwens egalize. Pa lontan apre 2 ekip yo te remonte teren an, 2 jwè kostariken ta pral fè yon fòt sou yon atakan ayisyen ke yo te pran an sandwitch nan yon mouvman kote misye tap fonse sou gran kare advèsè a epi yo jete l atè egzatteman nan pozisyon sansib sa a. PENALITE. Dukerns Nazon pa t rate okazyon an pou l mete non Ayiti sou pano d afichaj la avèk yon chout byen chita ki voye balon an al dodomeya nan kwen goch filè kostariken an. skò: 1-1.

Skò a ta pral rete konsa pandan lontan nan 2èm mitan an, jiskaske kaptenn Djimmy Alexis te resevwa yon pas sou flan dwat la, pas li te kontwole byen pou l fonse ak balon an tankou yon jiraf e ak yon ekilib plen metriz malgre 3 jwè advès t ap chache takle li. Pandan Alexis t ap deplase ak tout boulin konsa, balon an nan pye l, san poze li fizye gadyen kostariken an ak yon chout enparab ki te pwovoke yon eksplozyon sou graden yo nan mitan ayisyen ki te sòti New Jersey, New York ak lòt kote pou yo apiye ekip nasyonal yo. Skò: 2-1, an favè Ayiti. Se sou rezilta sa a rankont la pral fini anviwon 15 minit apre gòl Alexis a, malgre tout efò kostariken yo te deplwaye nan fen match la pou yo te eseye omwens egalize skò a.

Grenadye yo, kòm premye nan gwoup B a, pral rankontre nan kar de final ak seleksyon nasyonal Kanada a nan vil Houston, nan Eta Tegzas, samdi 29 Jen 2019 la; epi Kosta Rika, ki fini 2èm nan gwoup la, pral rankontre Meksik nan menm sware a e nan menm stad la.

Lyonel Desmarattes ak Jean Robert Philippe kontribye ansanm nan redaksyon atik sa a.