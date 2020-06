Fanmi, Zanmi, Etranje... Rann George Floyd yon Dènye Omaj

Sèkèy sitwayen nwa-ameriken George Floyd te rive madi 9 jen an nan simityè vil Pearland la, nan Eta Tegzas, kote yo antere li bò kote tonbo manman li, (“manman” se youn nan dènye pawòl ki te sòt nan bouch li anvan li te rannn dènye soupi li lè polisye Derek Chauvin t ap peze jenou l sou kou Misye Floyd lendi 25 me pase a. Lanmò sa a pwovoke gwo mouvman pwotestasyon atravè Lèzetazini kote moun yo denonse rasism toupatou nan lemond.

Plizyè santèn moun te aksepte sipòte gwo chalè solèy Tegzas la pou yo te rete an liyn nan lari, pou yo te gade yon kòbya chwal t ap rale pase avèk sèkèy la aprè seremoni entèman an ki te dewoule nan Legliz Fontèn dAdorasyon, pou mennen li nan simityè kote defen an al pran repo final li. Plis pase 500 moun (nanm fanmi an, zanmi ak etranje ki pa t menm konnen ni janm rankontre George Floyd) te ranpli legliz la pou yo te asiste anteman an.

Kandida demokrat a la prezidans Joe Biden, ki te rankontre ak fanmi an lendi pase a, te voye yon orezon finèb sou video e òganizatè yo pase li pandan seremoni anteman an. Nan mesaj sa a, Misye Biden deklare:

<<Okenn timoun pa ta dwe genyen pou poze kesyon ke twoòp timoun nwa ap poze depi plizyè jenerasyon. Kesyon an se “Poukisa?” Jounen jodi sila a se moman pou nou genyen jistis rasyal. Se repons sa a nou dwe bay timoun nou yo lè yo va mande “Poukisa?”>>

Chantèz ikonik Ne-Yo, ki ranpòte deja anpil trofe pwofesyonèl, te prezante yon pèfòmans nan antèman an kote li fè konnen George Floyd chanje lemond.