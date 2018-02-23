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Yon koudèy sou lemond an foto
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Hassana Mohammed, 13, who scaled a fence to escape an alleged Boko Haram attack on her Government Girls Science and Technical College, stands outside her home in Dapchi, Nigeria.
1 Hassana Mohammed, 13, who scaled a fence to escape an alleged Boko Haram attack on her Government Girls Science and Technical College, stands outside her home in Dapchi, Nigeria.
A woman villager cleans garbage in front of her house as flood hits Tanjungsari village in Tasikmalaya, Indonesia.
2 A woman villager cleans garbage in front of her house as flood hits Tanjungsari village in Tasikmalaya, Indonesia.
Syria Civil Defense members help an unconscious woman from a shelter in the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, Damascus, Syria.
3 Syria Civil Defense members help an unconscious woman from a shelter in the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, Damascus, Syria.
A man collects lotus flowers to sell whilst floating on a tire tube at a pond in Colombo, Sri Lanka.
4 A man collects lotus flowers to sell whilst floating on a tire tube at a pond in Colombo, Sri Lanka.

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