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fevriye 23, 2018
Yon koudèy sou lemond an foto
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1
Hassana Mohammed, 13, who scaled a fence to escape an alleged Boko Haram attack on her Government Girls Science and Technical College, stands outside her home in Dapchi, Nigeria.
2
A woman villager cleans garbage in front of her house as flood hits Tanjungsari village in Tasikmalaya, Indonesia.
3
Syria Civil Defense members help an unconscious woman from a shelter in the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, Damascus, Syria.
4
A man collects lotus flowers to sell whilst floating on a tire tube at a pond in Colombo, Sri Lanka.
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