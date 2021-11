Etazini-Politik: Eleksyon 2 Novanm 2021 Yo Bay Demokrat yo Gwo Kè-Sote

Eleksyon pou plizyè pòs (gouvenè, majistra, manm konsèy kominal, cherif, elatriye...) dewoule Ozetazini nan jounen madi 2 novanm 2021 an. Rezilta eleksyon sa yo gen enpil enpòtans o nivo nasyonal, paske yo ka anonse ki pati ki pral pran kontwòl Kongrè a nan eleksyon mi-manda novanm 2022 a- e pou anpil kominote imigran, sitou dyaspora ayisyèn nan -paske kèk pami kandida yo se ameriken ki gen orijin ayisyen.

Nou pwooze w 3 repòtaj: Youn avèk Valerio Saint-Louis ki kouvri eleksyon an nan vil New York; yon 2èm avèk Serge Michel ki va di nou kijan sa pase pou ayisyano-ameriken yo nan zòn metwopoliten Miami an, nan Eta Florid; epi yon 3èm avèk Lyonel Desmarattes ki va santre atansyon li sou eleksyon pou gouvènè nan Eta Vijini ak New Jersey, pandan li va jete yon koutje sou kous pou majistra kominal nan Boston avèk New York.