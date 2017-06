Depite Ameriken, Stephen Scalise, Blese Pa Bal nan Virjini

Depite Ameriken Stephen Scalise blese pa bal mèkredi 14 jen 2017 la, nan vil Alexandria ki nan Eta Virjini, sid Washingon dapre ofisyèl sèvis dijans lokal yo.

Pou kounye a, lavi Depite Scalise pa andanje. Depite repibliken an te pran yon bal nan tay li pandan li, ansanm ak plizyèm lòt kòlèg depite pati Repibliken an te nan yon antrenman match Bezbòl ki gen pou jwe jedi kap vini an.

Prezidan ameriken an Donald Trump ak Vis-Prezidan Mike Pence fè konnen yap suiv sitiyasyon deprè. "Nou vrèman tris pou trajedi sa a ki rive a. Nou voye panse nou ak priyè nou pou manm ak pèsonèl Kongrè a, san bliye polisye ki atache ak sèvis Capitol la, ofisyèl sèvis dijans yo, ak tout moun ki afekte yo" pou n site Prezidan Trump.