Yon delegasyon Nason Zini ap fè yon vizit evalyasyon ann Ayiti. Nan rakont yo gen pou fè ak plizyè otorite nan peyi a yo deja chita pale ak Prezidan Jovenel Moïse. Chèf misyon an ,Sacha Solis, te pale ak laprès sou rankont delegasyon an ak chèf deta ayisyen an.